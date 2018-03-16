Diad'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Dalaman İş Adamları Derneği (DİAD) üyesi iş adamları Gürleyik Mahallesindeki şehit ailesine ziyarette bulunarak başsağlığı dileklerini ilettiler.

DİAD Başkanı Ercan Kaylı ve beraberlindeki heyet, Gürleyik Mahallesindeki şehit Fuat Demir'in baba evini ziyaret ederek şehit babası Enver Demir, annesi Zeynep Demir ile birlikte kardeşlerine ve aile büyüklerine başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyarette, Şehit Fuat Demir ve tüm şehitler için dua edildi.

Şehit babası Enver Demir yaşadıklarını anlatarak; "Oğlumuzun yaralandığı haberini alınca kendi arabamızla Ankara'ya gittik. Oğlum yoğun bakımda yatıyordu. Birkaç defa görme şansım oldu. Umutlanmıştık. Sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlum şehit oldu. Takdir böyleymiş. Yalnız biz Ankara'ya vardığımız günden itibaren bizi hiç yalnız bırakmayan kendisini Ankara'da tanıdığımız Dalaman PTT'sinde çalışmış Gözde Kedici'ye, eşine ve diğer bize yardımcı olan kardeşlerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Dalaman iş adamları derneği üyesi Mevlüt Acar ise ziyarette yaptığı konuşmada; "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Kahraman ordumuz Afrin'de zor şartlarda teröristlere karşı mücadele veriyor. Bu mücadelede memleketimizin çocuğunu kaybetmekten üzgün olsak da Vatan sağ olsun diyoruz. Hepimiz her şart altında göreve hazırız. Dalaman İş Adamları Derneği üyeleri olarak şehit ailemizin her zaman yanındayız. Acılarınızı paylaşıyoruz." dedi. - MUĞLA