Diablo Immortal çıkış tarihi 2022'ye ertelendi!
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Diablo Immortal çıkış tarihi 2022'ye ertelendi!

Diablo Immortal çıkış tarihi 2022'ye ertelendi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

İkonik aksiyon rol yapma oyunu serisini ücretsiz oynanabilen mobil oyunu Diablo Immortal 2022'ye ertelendi.

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Diablo Immortal, için yeni gelen bir geliştirme güncellemesi oyunun yaklaşma olan çıkış tarihinin 2022'ye ertelendiğini gözler önüne seriyor.

Güncelleme, Blizzard'ın oyuncu geri bildirimlerine, özellikle Nisan ayında kapalı betasının önizlemesinden alınan geri bildirimlerine dayanarak Diablo Immortal'ın tüm yönlerini iyileştirmek için çalıştığını ortaya koyuyor.

Diablo Immortal çıkış tarihi 2022'ye ertelendi!

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Oyuncular ve eleştirmenlerce oldukça beğenilen aksiyon rol yapma serisi Diablo Immortal'ın yanı sıra Diablo 4 şeklinde yeni bir oyun daha piyasaya sürülecek. Serinin Kasım 2019'da duyurulan dördüncü ana oyunu, bu dizi önemli seriyi geti getirirken, birçok yeni mekaniği de oyuna dahil edecek. Blizzard'a göre Diablo 4, devrim niteliğinde bir oynanış performansı sergileyecek.

Diablo 4'ün çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da, oyunun 2022'nin sonundan daha erken çıkmayacağı bildiriliyor.

Blizzard'ın Diablo serisi, harika bir sanat stilini, derin ve tatmin edici bir oyunla birleştirdiği için aksiyon rol yapma oyunu hayranları tarafından oldukça seviliyor. Diablo Immortal'ın çıkış tarihinin ertelenmesi oyunun bekleyen hayranlar için hayal kırıklığı yaratsa da, bu geliştirme süresi Diablo Immortal'ın parlamasına olanak sağlayacaktır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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