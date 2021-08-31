Diablo II: Resurrected - Barbarian fragmanı yayınlandı!

Barbar sınıfına odaklanan yeni bir Diablo 2: Resurrected - Barbarian sınıfı tanıtım fragmanı yayınlandı.

Blizzard Entertainment ve Vicarious Visions tarafından ortaklaşa geliştirilen ve Blizzard Entertainment tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Diablo II: Resurrected için Barbarian hikayesi fragmanı yayınlandı.

Fragman, yenilenmiş görünüm ile beraber Barbar sınıfını aksiyon mücadelesinde gösteriyor. Orijinal oyunda yer alan 2D modeller burada 3D model haline geliyor.

Diablo II: Ressurected - Barbarian PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için 23 Eylül'de çıkış yapacak.

DIABLO II: RESURRECTED - BARBARIAN FRAGMANI

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