Diablo II: Resurrected - Barbarian fragmanı yayınlandı!
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Diablo II: Resurrected - Barbarian fragmanı yayınlandı!

Diablo II: Resurrected - Barbarian fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Barbar sınıfına odaklanan yeni bir Diablo 2: Resurrected - Barbarian sınıfı tanıtım fragmanı yayınlandı.

Blizzard Entertainment ve Vicarious Visions tarafından ortaklaşa geliştirilen ve Blizzard Entertainment tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Diablo II: Resurrected için Barbarian hikayesi fragmanı yayınlandı.

Fragman, yenilenmiş görünüm ile beraber Barbar sınıfını aksiyon mücadelesinde gösteriyor. Orijinal oyunda yer alan 2D modeller burada 3D model haline geliyor.

Diablo II: Ressurected - Barbarian PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için 23 Eylül'de çıkış yapacak.

DIABLO II: RESURRECTED - BARBARIAN FRAGMANI

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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