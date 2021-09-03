Diablo II Ressurected'den iki yeni karakter sınıfı daha yayınlandı: Paladins ve Amazon

Diablo II: Ressurected, geçen hafta yayınladığı barbarian ve Sorceress karakterlerinden sonra Amazon ve Paladin karakterlerini yayınladı.

Diablo II: Ressurected'ın çıkışına sayılı günler kaldı. Son derece merakla beklenen oyunun çıkışına bir aydan az bir süre kala, iki karakter sınıfı daha yayınladılar. Bu zamana kadar dört karakter sınıfı yayınlamış oldular.

Blizzard Entertainment'ın 21 yaşındaki ikonik RPG PC oyununun uzun zamandır beklenen remaster'ı birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek. Diablo II: Ressurected'ın geliştirme sürecinin minimum çıtırtı ile olduğu bildirilirken, orijinal Diablo II çok faha farklı bir hikaye idi.

Yayınlanan iki fragmanda da karakter sınıfı fragmanlarına ait, Amazon ve Paladin fragmanları. Amazon sınıfı karakterin tanıtımın videosunda silah olarak mızrak ve yay gözüküyor. Fırlattığı ok ile düşmanlara elektrik, buz, alev gibi yeteneklerle düşmanlarına hasar verdiği gözüküyor.

Yayınlanan diğer Diablo 2: Ressurected karakter sınıfı fragmanında Paladin karakterini içeriyor. Kalkanı ve kılıcı ile düşmanlarına sağlam hasarlar verirken diğer yandan yay ile de hasar verebiliyor.

Diablo II:Ressturected, 23 Eylül 2021 tarihinde, Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows için çıkacak