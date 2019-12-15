DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yaptı
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DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yaptı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bölge koordinasyon toplantısının ilki Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

15.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:41
DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yaptı

(DHMİ) bölge koordinasyon toplantısının ilki 'da gerçekleştirildi.


DHMİ faaliyetlerinin etkin, verimli, sürdürülebilir olması, uygulamalarda koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla planladığı DHMİ bölge koordinasyon toplantısının ilkini Müdürlüğü'nde yaptı. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin başkanlığında yapılan Adıyaman, Batman, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Diyarbakır havalimanları müdürlerinin de katıldığı toplantıda havalimanlarındaki çalışmalar ele alınıp, uygulamaya geçirilecek yeni projeler incelendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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