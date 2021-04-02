DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
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DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TERÖR örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ve sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın tutuklandı.

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TERÖR örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ve sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ Sarıyer'de, sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın ise Üsküdar'daki adreslerinde gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Karadağ ve Aydın çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklandı.


DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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