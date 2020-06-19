DHKP/C'nin kasası tutuklandı
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DHKP/C'nin kasası tutuklandı

Interpol tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'de bir hücre evinde yakalanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sıddık Doğu, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

DHKP/C'nin kasası tutuklandı
19.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:12

Interpol tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'de bir hücre evinde yakalanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sıddık Doğu, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

'DHKP/C terör örgütüne üye olmak' suçundan Interpol tarafından tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve İzmir Terörle Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması sonucu Bornova'daki bir hücre evinde yakalanan Mehmet Sıddık Doğru, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Örgütün kasası olduğu ve daha önceki dönemlerde CHP'nin İzmir İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıkan Doğru'nun son 3 haftadır Menderes ilçesine bağlı Gümüldür semtinde saklandığı, düzenlenen operasyonlardan son anda kaçtığı da öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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