Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi 210 gündür ölüm orucunu sürdüren Aytaç Ünsal hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından tahliye kararı verildiği iddia edildi. Ayrıca, Ünsal hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, DHKP-C'nin avukat yapılanmasına yönelik davada tutuklanan Aytaç Ünsal, ölüm orucuna başlamıştı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Ünsal hakkında Yargıtay'dan tahliye kararı geldi. Ünsal'a yurt dışı yasağı konulduğu da iddialar arasında yer alıyor.