Dha Yurt: Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 20 Yaralı

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi, kazada 20 kadın işçi yaralandı.



Kaza bugün saat: 08.30 sıralarında Erzincan'a 15 kilometre uzaklıktaki Yaylabaşı Beldesi'nde karayolunda meydana geldi. Metehan Polat yönetimindeki 24 EU 791 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Midibüste bulunan 27 kadın tarım işçisinden 20'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi giderek, yaralılara müdahale etti. Yarılılar Erzincan'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada midibüs içerisinde olan kadın işçilerden biri, sabah çalışmak için tarlaya gittikleri sırada birden yoldan çıktığını ve devrildiğini söyledi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Kaza yapan araçtan genel ve detay



Yaralılar



Yaralının açıklaması



-Jandarmanın olay yerinde inceleme yapması



Acil servisin girişi



Haber- Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,