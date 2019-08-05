DHA YURT - Rize'de sele kapılan bir kişi kayboldu (2)

DHA YURT - Rize'de sele kapılan bir kişi kayboldu (2)

SELDE KAYBOLAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİRize'de şiddetli sağanak sonrası Dörtyol köyünde Salarha Deresi taştı.

5.08.2019 01:53
DHA YURT - Rize'de sele kapılan bir kişi kayboldu (2)

SELDE KAYBOLAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Rize'de şiddetli sağanak sonrası Dörtyol köyünde Salarha Deresi taştı. Sel sularının ortasında kalan otomobilini kurtarmaya çalışırken sele kapılan kişinin Hüseyin Çap olduğu belirlendi. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Dörtyol köyünde düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsteki 16 kişi de aynı mevkide mahsur kaldı. Rize Belediyesi ve AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtararak güvenli yere ulaştırdı.  

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RİZE


Kaynak: DHA
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