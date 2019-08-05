DHA YURT - Rize'de sele kapılan bir kişi kayboldu

RİZE'de şiddetli sağanak yağış sonrası taşan Salarha deresi yola çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu.

Rize'de akşam saatlerinde etkili şiddetli sağanak yağış nedeniyle Salarha deresi taştı. Derenin yola çıkması nedeniyle bir otomobil selin ortasında kaldı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü otomobilini bırakarak kaçarak kurtulmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi aramak için çalışma başlattı.

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- Kentte sağnak yağış sonrası yaşananlar

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Kaynak: DHA