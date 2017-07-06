Dha Yurt;kimya Deposunda Patlama ve Yangın

AKARYAKIT İSTASYONUNU DA ETKİLEDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



ADANA'da kimya deposunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, korkuttu. Patlama sırasında deponun yakınındaki bir akaryakıt istasyonunun camları kırıldı, 1 işçi hafif şekilde yaralandı.Patlama, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki kimya deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Patlamanın etkisiyle deponun karşısında bulunan akaryakıt istasyonun camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun kırılan camlarının üzerine gelmesi sonucu Ersin Acer isimli işçi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edilen Acer, ofiste yattığı sırada patlamanın olduğu, kırılan camların yüzüne gelmesi sonucu yaralandığını söyledi. Olaydan yara almadan kurtulan başka bir akaryakıt istasyonu görevlisi ise bir an için deprem olduğunu zannettiklerini, patlamadan daha fazla zarar görmedikleri için Allah'a şükrettiklerini ifade etti. Patlamanın etkisinin akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.



3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



Çok sayıda araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin deponun diğer ucundaki kimyasallara ulaşmaması için zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu. Tarım, temizlik, gıda, havuz ve genel kimyasalların bulunduğu deponun çinko çatısının, patlamanın etkisiyle çöktüğü görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını korku ve endişeli gözlerle izleyen depo sahipleri ise üzüntüden gözyaşlarına engel olamadı. Soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ve AFAD ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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İtfaiye aracının yangın mahaline gidişi



İtafiye aracının kimya deposuna girişi



Kimya deposu sahiplerinin polis ile konuşmaları



Depo sahibinin yakını kadının telefonla konuşması "Önemli olan can kaybının olmaması" demesi



- Alevlerden görüntü



Depo sahibinin yakını kadının gözyaşı dökmesi



Depondan yükselen alevler ve dumandan görüntü



Camları kırılan akaryakıt istasyonundan görüntü



Yaralanan akaryakıt istasyonu çalışanının ambulansta görüntüsü



Yaralanan işçinin olayı anlatması



Başka bir akaryakıt istasyonu çalışanının olayı anlatması



Deponun çöken çatısından görüntü



Genel ve detay görüntüler



Süre: 05'50" Boyut: 356 MB



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,