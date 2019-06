İZMİR'in Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan oteller bölgesindeki 5 yıldızlı 2 otelde konaklayan tatilciler çevredeki diğer otellere tahliye edildi. İzmir- Kuşadası yolu trafiğe kapatılırken, yangını felaket olarak değerlendiren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz" dedi.

İKİ OTELDEKİ TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Oteller Bölgesi olarak bilinin yerde, saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Grand Efe otelinin karşısındaki ormanlık alanda elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden kaynaklandığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının fark edilmesiyle, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede konaklayan tatilcileri endişelendirdi. Alevlerin tehdit ettiği 5 yıldızlı 2 otelde konaklayan tatilciler, tedbir amaçlı hızla tahliye edildi. Yerli ve yabancı turistler bölgedeki diğer otellere yerleştirildi. Tedbir amaçlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

38 ARAZÖZ, 5 DOZER ve 150 KİŞİLİK EKİP İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye ilk olarak Menderes Belediyesi İtfaiye ekibi gelerek, alevlere müdahale etti. Alevlerin hızla yayılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, bölgeye sevk edildi. 38 arazöz, 5 dozer ve aralarında orman işçilerinin de bulunduğu 150 kişilik ekip, yangın söndürme çalışmasına katıldı. Ekipler ilk olarak alevlerin tehdit ettiği iki otelin yakınındaki tepelik alandaki yangın ile mücadele etti. Bu bölge kontrol altına alındıktan sonra diğer bölgelerdeki yangın söndürme çalışmalarına devam edildi.

BAŞKAN KAYALAR: CİĞERLERİMİZ YANIYOR

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. Alevlerin tehdit ettiği iki otelde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin tahliye edildiğini belirten Başkan Kayalar, yangını ise 'felaket' olarak değerlendirdi. Başkan Kayalar, şunları söyledi:

"İlçemizin tatil beldesi Özdere'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 22.30 sularında çıkan yangına Menderes Belediyesi ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle de irtibata geçerek İZSU ve İzmir itfaiyemiz hemen yangın alanında müdahaleye başladılar. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopter ile yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz. Şu anda alevlerin tehdit ettiği 2 oteldeki misafirlerimiz tedbir amaçlı tahliye edildi. Hepimize geçmiş olsun."

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Menderes ilçesi sınırlarındaki Oteller Bölgesindeki yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, iki otelde kalan tatilcilerin tahliye edildiğini ve yangında herhangi bir can kaybı gözükmediğini söyledi. Soğutma çalışmalarına devam edildiğini de ifade eden Kaymakam Tiryaki, "Yangının çıkışı hakkında gün ağardıktan sonra gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir değerlendirme yapacağız." diye konuştu.

