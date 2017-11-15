Dha Yurt - İki Komşu Arasında Silahlı Park Kavgası: 3 Yaralı (Yeniden)

KONYA'da iki komşu arasında park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Ilıcak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre komşu iki aile arasında araba park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 39 yaşındaki Mustafa Yılmaz Çelik, evinden alıp getirdiği pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ahmet Ali Özdemir (55), Fatih Özdemir (29) ve Fatih Çakın (31) vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Mustafa Yılmaz Çelik ise suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İki aile arasında park meselesi nedeniyle daha öncede kavganın çıktığı ve alilerinin davalık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:



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Yaralıların hastaneye getirilişi



Şüphelinin ekip aracına bindirilişi



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))