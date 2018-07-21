Dha Yurt - Hakkari'de İha Tespit Etti, Uçaklar Vurdu: 3 PKK'lı Öldü

HAKKARİ'nin Kavaklı-Yoncalı bölgesi kırsalında 3 PKK'lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Kavaklı-Yoncalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Yer ve konumları belirlenen teröristlerden 3'ü F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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Havadan bombalama anları

Haber-Kamera: HAKKARİ,