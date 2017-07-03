Dha Yurt- Denizli'de Orman Yangını (3)

1 MAHALLE DAHA BOŞALTILDI



Denizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 19.00 sıralarında başlayan yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı Kabaağaç ve Tekke mahallelerinin ardından Tırkaz Mahallesi de boşaltıldı. Yangına havadan yapılan müdahale havanın kararması nedeniyle durduruldu. Alevlere karadan müdahale sürüyor.



Öte yandan yangın bölgesine gelerek mahallelerin boşaltılması ve söndürme çalışmalarına destek veren Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor. Etkili rüzgar yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Önlem olarak iki köyümüzü boşalttık, Tırkaz köyümüzde de tahliye çalışmalarını sürdürüyoruz. Evini boşaltmayan vatandaşlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Yangından görüntü



Vatandaşlardan görüntü



Tırkaz köyündeki tahliye çalışmalarından görüntü



Ahmet Necati Özbaş ile röp.



Haber-Kamera: Osman Nuri BOYACI-Deniz TOKAT / SARAYKÖY (Denizli),