Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada
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Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada

20.10.2020 12:48 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:35

Bursa'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaşlı adam, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaşanan trajik olay, bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 16 ACR 043 plakalı kamyonet, trafik ışıklarının olmadığı noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Sevinç'e çarptı. Kamyonetin kasasının başına çarptığı Sevinç, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

S.A., aracını durdurup, Sevinç'in yanına gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Sevinç, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yükse İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sevinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., 'taksirle adam öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TRAJİK OLAY KAMERADA

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, Sevinç'in yolun karşısına geçmek için koştuğu, sağ şeritten ilerleyen kamyonetin Sevinç'e çarptığı görüldü. Kazanın ardından aracını durduran S.A. ile çevredekilerin Mehmet Sevinç'in yardımına koştuğu da görüntülerde yer aldı.

Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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