Korku Evi'nde evlilik teklifi ANTALYA'da bir mağazada çalışan Tolga Yıldız, iş arkadaşı Çağla Cevahir'e 'Korku Evi'nde evlenme teklif etti.

ANTALYA'da bir mağazada çalışan Tolga Yıldız, iş arkadaşı Çağla Cevahir'e 'Korku Evi'nde evlenme teklif etti. Karanlık odalardan çıkışa gitmeye çalışan Cevahir'in, elinde tek taş yüzükle bekleyen erkek arkadaşını görünce şaşkınlığı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir alışveriş merkezinde çalışan Tolga Yıldız, aynı mağazada çalışan Çağla Cevahir'e korku ve zeka oyunlarının yer aldığı Korku Evi'nde evlenme teklif etti. Karanlık ve ürkütücü odaların bulunduğu Korku Evi'nde yüzünü kapatarak odalara geçen Çağla Cevahir, özel hazırlanan şelale fişekli ve pankartlı odaya arkadaşına sarılarak geldi. Özel hazırlanan odada diz çöken Tolga Yıldız'ı görünce çığlık atan Cevahir'in o halleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Duvardaki evlenme teklifi yazısını okuyan Cevahir 'Evet' karşılığını verirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK