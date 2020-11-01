Son dakika haberi! Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için ağladı
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Son dakika haberi! Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için ağladı

01.11.2020 13:12 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:34

Son dakika haberine göre İZMİR'de yaşayan ve pandemi nedeniyle şehirden uzaklaşmak için Kuşadası'na giden 64 yaşındaki Satı Çelebi, depremde Bayraklı'daki evinin olduğu binanın yıkıldığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

İZMİR'de yaşayan ve pandemi nedeniyle şehirden uzaklaşmak için Kuşadası'na giden 64 yaşındaki Satı Çelebi, depremde Bayraklı'daki evinin olduğu binanın yıkıldığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Komşuları için meraklanan ve gözyaşlarını tutamayan Çelebi, "Evimin yıkıldığını öğrendim ama gelemedim. Şimdi geldim ama evimi görünce ister istemez duygulandım. Komşularımın orda olduğunu duyunca daha çok üzüldüm. Allah'ım, onlar kurtulsun" dedi.

Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde 4 katı enkaz haline gelen 7 katlı Barış Apartmanı'nda yaşayan 64 yaşındaki Satı Çelebi, pandemi sebebiyle mart ayında kızının yanına Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşti. İzmir'de deprem haberini alan Çelebi, kızı Gonca Aygün'le birlikte evini görmeye geldi. Evinin yıkıldığını gören Satı Çelebi, enkaz alanına geldiğinde ilk olarak komşularını sordu. Komşularının hala arandığını öğrenen Çelebi, gözyaşlarına hakim olamadı. Çelebi, "Evimin yıkıldığını öğrendim ama gelemedim. Şimdi geldim ama evimi görünce ister istemez duygulandım. Komşularımın orda olduğunu duyunca daha çok üzüldüm Allah'ım onlar kurtulsun. Mal hiçbir şey değil. Komşularım kurtulsun başka hiçbir şey istemiyorum. Onların yüzünü bir daha göreyim başka bir şey istemiyorum" dedi. Kızı Gonca Aygün ise, "Annem, pandemiden beri bizde kalıyordu. 4 Kasım Çarşamba günü dönecektik. Deprem nedeniyle erken döndük ama evimizin bu halini gördük" dedi.  Psikososyal destek ekibi, duygusal anlar yaşayan Çelebi'nin yanına gelerek, ona moral verdi.


Son dakika haberi! Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için ağladı
Son dakika haberi! Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için ağladı
Son dakika haberi! Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için ağladı
Son dakika haberi! Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için ağladı
Son dakika haberi! Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için ağladı
Son dakika haberi! Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için ağladı
Son dakika haberi! Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için ağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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