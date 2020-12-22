Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
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Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu

22.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:58
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu

BURSA'da ormanlık alanda zehirlendikleri iddia edilen 20'den fazla köpek ölüsü bulundu.

BURSA'da ormanlık alanda zehirlendikleri iddia edilen 20'den fazla köpek ölüsü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Alpagut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşayan hayvanları beslemeye gidenler, 20'den fazla köpek ölüsüyle karşılaştı. Hayvanseverler, durumu jandarmaya bildirdi. Köpek ölüleri ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hayvanseverler köpeklerin zehirlendikten sonra ölülerinin toplu olarak bölgeye atıldığını öne sürdü. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Doğa Koruma Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi yetkilileri de bölgede incelemelerde bulundu. Yetkiler, ölüm nedenlerini belirlemek için köpeklerden aldıkları örnekleri laboratuvara gönderdi. Jandarma ekipleri ise köpeklerin kim ya da kimler tarafından bölgeye atıldığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti.

- Mustafakemalpaşabursa
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN

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