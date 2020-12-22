Bursa'da ormanlık alanda 20'den fazla köpek ölüsü bulundu

BURSA'da ormanlık alanda zehirlendikleri iddia edilen 20'den fazla köpek ölüsü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Alpagut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşayan hayvanları beslemeye gidenler, 20'den fazla köpek ölüsüyle karşılaştı. Hayvanseverler, durumu jandarmaya bildirdi. Köpek ölüleri ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hayvanseverler köpeklerin zehirlendikten sonra ölülerinin toplu olarak bölgeye atıldığını öne sürdü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Doğa Koruma Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi yetkilileri de bölgede incelemelerde bulundu. Yetkiler, ölüm nedenlerini belirlemek için köpeklerden aldıkları örnekleri laboratuvara gönderdi. Jandarma ekipleri ise köpeklerin kim ya da kimler tarafından bölgeye atıldığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti.- Mustafakemalpaşabursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN