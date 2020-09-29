DHA YURT BÜLTENİ - 6

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Adana'da trafik kazasında parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine ardından da yol kenarındaki korkuluklara çarparak parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü...

Adana'da trafik kazasında parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine ardından da yol kenarındaki korkuluklara çarparak parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü Mesut Karataş (39) ağır yaralandı.

Kaza, İmamoğlu-Kozan Yolu'nda meydana geldi. Mesut Karataş yönetimindeki 01 RZ 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce PTS direğine ardından da yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Parçalara ayrılan otomobilde sıkışan Mesut Karataş, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen CANKUR ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Krataş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı