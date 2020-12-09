Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı
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Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı

09.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:11
Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı

ANTALYA'da, her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti.

ANTALYA'da, her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor. Denize açılan balıkçılar tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.

Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı. Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi. Bu incelemede balon balığının en belirgin özelliği olan deri kısmının benekli olmasına dikkat edildi. Sayılan kuyruklar başına 5 lira ödeme yapılması için tutanak tutuldu. Görevliler kuyrukların olduğu poşetlerin ağızlarını mühürleyerek, tutanak altına aldı. Balıkçılara ödemelerin daha sonra yapılacağı bildirildi.Sabah erken saatte balık satış noktasına geldiğini söyleyen Ahmet Telçekiç, "Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var. Burada görevliler sayıp kuyruk başına 5 lira ödeme yapacak" dedi.

Balıkçı Ümit Durmaz ise 200 kadar balon balığı kuyruğu getirdiğini belirterek, "Bu balıklar bize yıllarca zarar verdi. Ne olta ne ağ kaldı. Tutabildiğim kadarıyla getirdim. Özellikle balon balığı avlamak için denize açılmıştım" diye konuştu.


Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı
Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı
Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı
Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı
Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı
Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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