DHA YURT BÜLTENİ - 34 100'ÜNCÜ YIL TIRIYLA BAYRAM COŞKUSUAntalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı (3)Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in, ilçe sakinlerine balkonların süslenmesi ve Türk bayraklarıyla donatılması çağrısı yapmasının ardından belediye ekipleri dün ve bugün olmak üzere yaklaşık 40...

100'ÜNCÜ YIL TIRIYLA BAYRAM COŞKUSU

Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı (3)

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in, ilçe sakinlerine balkonların süslenmesi ve Türk bayraklarıyla donatılması çağrısı yapmasının ardından belediye ekipleri dün ve bugün olmak üzere yaklaşık 40 bin Türk bayrağı dağıttı. Bayram çoşkusunu evlere taşıyan Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan 100'üncü yıl tırında Belediye Orkestrasının çaldığı müzikler ve marşlarla evde kalan vatandaşların bayramını kutladı. Çocuklar evlerinin camlarına astığı Atatürk, Türk bayrağı ve yaptığı resimlerle görsel şölen oluşturdu. Gezici tırın çaldığı müziklere evlerinin camlarından, balkonlarından ve apartman önlerinden 7'den 70'e herkes ellerindeki al bayraklarla müziklere ve marşlara eşlik etti.

DESTEK GRUPLARI YOLLARDA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlere ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Vefa Sosyal Destek Grupları, ihtiyacı olanlara evlerinde yardım ediyor. Aksu ilçesinde Kaymakam Aydın Ergün, Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu Vefa Sosyal Destek Grup Başkanı Muammer Türkoğlu'nun başkanlık ettiği ekip, ilçede tüm mahalleleri gezerek her eve tek tek ihtiyaçlarını soruyor. Maske, eldiven ve dezenfektan başta olmak üzere her türlü ihtiyaca anında cevap veren ekibe ilginç istekler de geliyor. 65 yaş üstü bir vatandaş vefa destek ekibini arayarak çok sevdiği şeftali ağacının yapraklarının kıvrıldığını belirterek, buna bir ilaç istedi. Ekipler ilacı kısa sürede temin ederek vatandaşa verip ihtiyacını karşıladı.

ÇOCUKLARA EVİNDE BAYRAM SEVİNCİBugün başlatılan 4 günlük sokağa çıkma yasağında da görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmadı. Yasak nedeniyle dışarı çıkamayıp evinde bayram coşkusunu yaşayan çocuklara sürpriz bir etkinlik yapan ekipler, 23 Nisan doğumlu olan Rüstem Cömertoğlu İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Neslihan Aydın'a ve gazi Yılmaz Güner'in 8'inci sınıf öğrencisi kızı Ceren'e pasta ve tablet hediye edildi. Evlerinde ziyaret edilen Neslihan ve Ceren bu anlamlı günde dışarı çıkamadıkları için üzgün olduklarını, ancak sürprizle mutlu olduklarını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden Deniz İnan, kendilerine yapılan her türlü başvuruyu gece gündüz demeden değerlendirdiklerini, mutlaka bir çözüm bulduklarını ve bugün çocuklar için özel olarak sokaklarda olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA