Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı

Erzurum'da eski eşi ve iki kızını tabancayla öldüren zanlı, özel harekat polisleri tarafından parmağından ve karın boşluğundan vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlının etkisiz hale getirildiği anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum'da, henüz bilinmeyen nedenle 2 kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan (43), polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı, hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri 3 kadının yerde yatar şekilde tabanca ile vurulmuş olduğunu gördü. Anne Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan'ın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde yakalandı. Aracından inen Arslan silahını başına dayayarak yolda yürümeye başladı. Zanlının peşinden giden çok sayıda polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin tüm çabasına rağmen teslim olmayan Raci Arslan, özel harekat polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vurularak etkisiz hale getirildi. Raci Arslan, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eski eşi ve 2 kızını öldüren zanlının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Babaları Raci Aslan'ın kendilerini görmek için eve geldiğini anlatan 2 oğlu ise, kendilerinin ekmek almaya dışarı çıktıklarını, sesi duyup, eve gittiklerinde babalarının elinde silah ile evden çıktığını gördüklerini söyledi. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Erzurum'da ayrıldığı eşi ve iki kızını tabancayla öldüren Raci Aslan, polisin 'teslim ol' çağrısına uymayınca özel harekat polisleri tarafından parmağından ve karın boşluğundan vurularak etkisiz hale getirildi. Aslan'ın etkisiz hale getirildiği bu anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı