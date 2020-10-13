İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti! Bir kadın nehre dönen sokakta sele kapıldı

İzmir'de öğleden sonra, gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun suda oynaması dikkat çekti. Nehre dönen sokakta yürümeye çalışan bir kadın ise suyun şiddetiyle yere kapaklandı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağış, saat 16.00 itibariyle İzmir'de başladı. Özellikle kent merkezinde etkili olan sağanak, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki birçok iş yerinde su baskınına yol açtı.

Kentteki cadde ve sokaklar da yağmur suyuyla dolup taştı. Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde de yine su baskını oldu. Sağanağın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

YAĞMUR, ÇOCUKLARIN EĞLENCESİ OLDU

Öte yandan, yağmur sonrası Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun yağmurda oynaması dikkat çekti.

YAĞMUR SULARINA KAPILAN KADIN SON ANDA KURTARILDI

Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde bir kadın kaldırımda yürürken suyun şiddetiyle düştü. Suda bir süre sürüklenen kadını çevredeki esnaf kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı