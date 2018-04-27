Dha Yurt Bülteni-20

Hayvan otlatan 2 çocuk sulama göletinde ölü bulundu

GAZİANTEP'te, hayvan otlattıkları arazideki sulama göletine girdiği tahmin edilen Yusuf Kaya (13) ve Berat Taş (12) boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde şehir merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yaylıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, büyükbaş hayvanları otlatmak için mahalle dışındaki araziye giden Yusuf Kaya ve Berat Taş hava kararmasına rağmen eve dönmedi. Çocukları gelmediği için durumdan şüphelenen aileleri araziye çıkarak aramaya başladı. Tarlaların yanında çocuklarının otlatmaya çıkardığı hayvanları gören aile fertleri, burada sulama amaçlı oluşturulan gölete baktıklarında çocuklarının ayakkabısını görerek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri suda yaptıkları aramada Kaya ve Taş'ın cansız bedenlerine ulaştı. Olayı haber alan çocukların yakınları ve mahalle sakinleri ise olay yerine akın etti.

Çocukların cesetleri sudan çıkarılarak olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Çocukların yakınları ise gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerindeki kalabalık

Ağlayan vatandaşlar

Olay yerinrdeki jandarma ve ambulanslar

Olayın yaşandığı gölet

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP,

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Nusaybin'de su borusu patladı, yolar göle döndü

MARDİN'in Nusaybin ilçesindenden şehir merkezi ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyunun şebekesinde meydana gelen patlak, yolların göle dönmesine sebep oldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile içme suyu şebekesi kapatılırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'nde bugün akşam saat 18.30 sıralarında yapılan bir alt yapı çalışması sırasında içme suyu şebekesi patladı. İş makinasının Beyazsu'dan Mardin'in Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesine kazara hasar vermesi sonucunda, İpekyolu Mahallesi'nin bir bölümü sular altında kaldı. Kısa sürede mahallenin büyük kısmı sular altında kalırken, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Marsu ekiplerinin içme suyu şebekesini kapatması ile suyun seviyesi düştü. Su şebekesinin hasar gördüğü yerde esnaf ve vatandaşlar büyük zarar görürken, vatandaşlar altyapı çalışmasını yapan firma personelinin proje ve krokiyi bilmeden hareket ettiklerini, su şebekesinin patlaması nedeniyle mahallelinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Su şebekesinin patlaması sonucunda vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Çocuklar oluşan su birikintileri içinde oyun oynarken, vatandaşlar ise bölgeden ayrılmak için At arabalarını kullandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marsu ekipleri, su şebekesini onarmak için çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Patlayan su borusundan akan sular

Sokak ve caddelerin su gölüne dönmesi

Suyun içinde yüzen çocuklar

Su nedeniyle evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlar kaldırımda beklemesi

İşyerini su basması nedeniyle tepki gösteren vatandaş

İşyerlerinin önünü toprak çuvallarıyla kapatan esnaf,

İçeriye su dolan işyerlerinin görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),

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