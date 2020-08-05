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Kazada ölen babası için adalet istiyor (KAZA ANI KAMERADA)Bursa'nın yanı sıra çok sayıda şehirde ekmek fırını bulunan Mehmet Nalbant (61), Trabzon'da, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA YURT BÜLTENİ - 2
05.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:48

Kazada ölen babası için adalet istiyor (KAZA ANI KAMERADA)

Bursa'nın yanı sıra çok sayıda şehirde ekmek fırını bulunan Mehmet Nalbant (61), Trabzon'da, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Nalbant'ın oğlu Erol Nalbant (32), otomobil sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Güvenlik kamera görüntülerini izleyince babamızın kusurlu olmadığını gördük, adalet istiyoruz' dedi.

Kaza,1 Ağustos günü, saat 16.00 sıralarında, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki sahil yolu üzerinde yaşandı. Trabzon'dan Rize yönüne giden Ahmet S. (35) yönetimindeki 27 GA 759 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Nalbant'a hızla çarptı.

Ağır yaralanan Nalbant, ambulansla götürüldüğü Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet S. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.'HASTAM VARDI, O YÜZDEN HIZLI GİDİYORDUM'İfadesinde, "Hastam vardı, hastaneye yetişmek için hızlı gidiyordumö diyen Ahmet S., sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mehmet Nalbant'ın oğlu Erol Nalbant da olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını elde ederek, babasının yaya geçidinden geçtiğini, kazada kusurlu olmadığını gördü. 'GÖRÜNTÜLERE BAKTIK, BABAM YAYA GEÇİĞİNDEYMİŞ'

Güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra çok üzüldüğünü anlatan Erol Nalbant, "Bize babamızın suçlu olduğunu söylediler. Biz daha sonra, görüntülere baktığımızda, babamın yaya geçidinde olduğunu, suçlu olmadığını, otomobilin fren yapmadığını gördük. Ben de araç kullanıyorum ama yaya geçidinden, 120-130 hızla geçildiğini görmedim. Görüntü elimize geçtikten sonra çok üzüldük, adalet istiyoruzö diye konuştu.

Kaynak: DHA

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