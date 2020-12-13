DHA YURT BÜLTENİ  -16
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ  -16

13.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:01
DHA YURT BÜLTENİ  -16

Bodrum'u sağanak yağmur vurdu, sokaklar su dolduMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 günden beri aralıksız devam eden sağanak yağmur, ve ardından gelen fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum'u sağanak yağmur vurdu, sokaklar su doldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 günden beri aralıksız devam eden sağanak yağmur, ve ardından gelen fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum'un bazı sokakları göle döndü.

Bodrum'da aralıksız devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Bodrum'un bazı cadde ve sokakları su ile doldu. Sabah saatlerinde başlayan fırtınanın zaman zaman 75 kilometreyi buldu. Fırtınanın artmasıyla Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarında yüksek dalgalar oluştu. Bodrum'da yaşayan vatandaşlar ise, su ve sel baskınlarının yaşanmaması için çareyi evlerinin ve iş yerlerinin önüne barikat kurmakta buldu. Sağanak yağmurdan en çok etkilenen bölgelerden olan Bitez'de yaşayan vatandaşlar ise, yağmurun etkisiyle kapılarının önünün devam eden yol çalışması sebebiyle adeta çamur deryasına döndüğünü belirtip, evlerine girip çıkmakta zorlandıklarını söyledi. Ahmet Deniz, "Kapımızın önünde yol çalışması vardı. Yapıp böyle bıraktılar. Biz, kapımızın önünü böyle görmek istemiyoruz. Bir de üzerine yağış olunca daha da zor. Bodrum'un alt yapısı çok kötü. Evimizin bahçesine araçla girmemiz daha da zor oluyor. Bizi olumsuz etkiliyor" dedi.

'BU REZİLLİKTEN BIKTIK'

Vatandaş Sultan Deniz ise, geçen yıl Bodrum'un alt yapısının daha iyi olduğunu ifade edip, şunları söyledi:

"Biz, bu rezillikten bıktık. Kapımızın önünün bu şekilde olması bizi rahatsız ediyor. Toprağı böyle yapıp bırakacaklarına mıcır atsalardı bu rezilliği çekmezdik. Geçen sene Bodrum'un alt yapısı daha iyiydi ama şu an gördüğünüz gibi çok kötü. Kimin ister kapısının önünü böyle çamurlu olmasını. Evimizden hiç çıkamıyoruz. Ambulans gelse, birimiz hastalansa çıkamayacak durumdayız. Metrelerce kazıp, bıraktılar. Düzenli bir çalışma olmadı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haberleri! DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
Son dakika haberleri! DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Engin Altay Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Aleyna Tilki Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ  -16 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:04:47. #1.14#
title