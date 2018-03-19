Dha Yurt Bülteni - 16

Çubuk'taki kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara Bulvarı Güldarpı Mahallesi mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine giden Sinan Çakır (31) yönetimindeki, Enerjisa'ya ait 06 DJ 9343 plakalı kamyona, Hasan Uslu (52) idaresindeki 06 AC 6727 otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil önce yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak yan taraftaki tarlaya sürüklenip ters döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Uslu, Şerife Uslu (52) ve Büşra Uslu (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, Mevlüt Can (13) ve Ahmet Can Uslu (21) yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar, sıkıştıkları yerden sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından hurdaya dönen araçta yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Sinan Çakır'ın polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Yaralı ve hayatını kaybedenlerden görüntü

Sağlık, İtfaiye, Jandarma ve Polislerden görüntü

Cesetler çıkarılırken görüntü

Savcı incelemesi görüntü

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara),

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Seferini tamamlayan belediye otobüsü yandı

DÜZCE'de, seferini tamamlayarak yakıt takviyesi için akaryakıt istasyonuna çekilen özel halk otobüsünün motoru tutuştu. İtfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şehir merkezi ile Soğancı arasında yolcu taşımacılığı yapan Hamit Seyis idaresindeki 81 DP 750 plakalı özel halk otobüsü, seferini tamamlamasının ardından sabah yapacağı sefere hazırlanmak üzere yıkanması ve yakıt takviyesi için akaryakıt istasyonuna çekildi. Otobüsün motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başlarken, alevler aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiyenin müdahalesi

Otobüsten görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Gebze'de kaza: 4 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Gebze İstasyon kavşağında meydana geldi. Adem Deniz idaresindeki 34 UZ 4655 plakalı otomobil ile Besim Hasret idaresindeki K2512BC yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Takla atan yabancı plakalı otomobilde bulunan Feriste Hasret, Doğusel Çavuşoğlu ve Gülnur Özgür ile diğer otomobilde bulunan Yeliz Hasgül yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca ve Gebze'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Haluk TURGUT/ GEBZE(Kocaeli),

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