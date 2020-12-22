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DHA YURT BÜLTENİ - 13

22.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:41
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçakladıKONYA'nın Selçuklu ilçesinde Oktay Y., araç içinde tartıştığı eşi Nazlı Y.'yi 4 çocuğunun gözü önünde bacaklarından bıçaklayarak, yaraladı.

Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçakladı

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde Oktay Y., araç içinde tartıştığı eşi Nazlı Y.'yi 4 çocuğunun gözü önünde bacaklarından bıçaklayarak, yaraladı. Oktay Y., gözaltına alınırken, uzun süre ağlayan ve anneleri hastaneye kaldırılan çocuklar, polis merkezinde yakınlarına teslim edildi. 

Olay, saat 01.00 sıralarında, İhsaniye Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Oktay Y. ve eşi Nazlı Y., 2'si kız 4 çocuklarıyla birlikte araçla eve gittikleri sırada tartışmaya başladı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine aracı durduran Oktay Y., çocuklarının gözü önünde eşi Nazlı Y.'yi bacaklarından bıçakladı. Nazlı Y., kanlar içinde kalırken, kaçmak isteyen Oktay Y. ise devriye görevindeki bekçiler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Oktay Y.'yi gözaltına aldı. Nazlı Y., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazlı Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Anneleri gözlerinin önünde bıçaklandığı için uzun süre ağlayan çocukları, polisler sakinleştirmeye çalıştı. 4 çocuk, polis merkezine götürüldükten sonra yakınlarına teslim edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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