Kazada ölen oğlunun yüzüne son kez baktı

ANTALYA'da kazada ölen oğlu Deniz Tezcan'ın (20) yüzüne Adli Tıp Kurumu'nda son kez bakan Yeliz Tezcan, "O yüzünü nasıl unuturum" diyerek, gözyaşı döktü.