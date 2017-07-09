Dha Yurt;bitlis Valiliği: Hizan'da 2 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 1 Sivil Şoför de Yaralandı (Ek)
ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIBitlis'in Hizan İlçesi'ne giden askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşenen el yapımı patlayıcıyı inflak ettirilmesi sonucu şehit olan Bitlis İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma...
ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Bitlis'in Hizan İlçesi'ne giden askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşenen el yapımı patlayıcıyı inflak ettirilmesi sonucu şehit olan Bitlis İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş için Van'da uğurlama tören düzenlendi. Gazetecilerin alınmadığı törene; Van Valisi Murat Zorluoğlu, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri ile polis ve askeri yetkililer katıldı. Yapılan törenin ardından askeri uçakla şehit Jandarma Üstçavuş Recep İnce'nin cenazesi Adıyaman'a şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya uğurlandı.
VAN/DHA