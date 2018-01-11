Ahmet Türk: HDP Eş Genel Başkanlığı İçin Sağlığım El Vermiyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak kongrede aday olymayacağını açıklamasından sonra eş başkanlık için adı gündeme gelen görevden alınan Mardin eski Büüyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sağlığının böyle bir görevi yapmaya el vermediğini ve eş başkanlığı daha genç ve dinamik arkadaşlarının yapması gerektiğini söyledi.

HASİP KAPLAN'A YANIT VERDİ

Türk, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın açıklamaları için, "Talihsizliktir. Faşizme karşı ortak mücadele edilmesi gereken bir dönemde, geçmişte Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesim ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kaplan'ın bu mesajları vermesi doğru değildir" dedi.

"DİNAMİK OLMALI"

Türk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge konferansları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."