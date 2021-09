DHA'nın haberi ses getirdi; Akın akülü sandalyesine kavuştu

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde annesi ve 2 kardeşiyle yaşayan, doğuştan 'Escobar sendromu' (ciddi omurga deformiteleri, eğrilik) tanısı koyulan Akın Aydar, sağ ayağını ve ellerini tam olarak kullanamıyor. İhtiyaçlarını tek başına karşılayamayan ve elleri yarı açık olan Aydar, her şeye rağmen okula gitmekten vazgeçmiyor. Huzurevleri İlkokulu öğrencisi Aydar, geçen yıl takdir belgesi alarak 3'üncü sınıfa geçti. Okula gitmeyi çok seven ve doktor olmak isteyen Aydar, yüz yüze eğitimin başlamasıyla tekrar okuluna kavuştu. Asansörü olmayan apartmanlarında her gün annesinin sırtında 3 kat indikten sonra kullanabildiği sol ayağıyla 3 tekerlekli plastik bisikleti ile 1 kilometre uzaklıktaki okuluna gidip gelen Akın'ın bu mücadelesi ve annesinin verdiği destek, Dha tarafından 'Yürüme engelli Akın'ın 3 tekerlekli bisikletle zorlu eğitim yolculuğu' başlığıyla haber leştirildi. Haber i gören Ankaralı iş insanı Zeki Türkeş, arkadaşı olan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la görüşerek, Akın'a ve ailesine yardım etmek istediğini söyledi. Akın ve ailesiyle irtibata geçen Aşkın, kendi aldığı bazı hediyeler, engelli klozeti ile Zeki Türkeş'in gönderdiği akülü sandalye ve bir miktar parayı Aydar ailesine ziyaretinde verdi.

