DHA'nın görüntüleriyle mesaj: "Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana"...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA'nın görüntüleriyle mesaj: "Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana"...

05.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:56
DHA'nın görüntüleriyle mesaj:

kamerası yansıyan görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla sosyal medyada yayınladı.

kamerası yansıyan görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla sosyal medyada yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mesajını sosyal medyada paylaştı.

 


- İstanbul
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...
DHA'nın görüntüleriyle mesaj: 'Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana'...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Pınar Gültekin Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA'nın görüntüleriyle mesaj: "Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana"... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:56:10. #1.14#
title