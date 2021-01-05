DHA'nın görüntüleriyle mesaj: "Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana"...
05.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:56
kamerası yansıyan görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla sosyal medyada yayınladı.
kamerası yansıyan görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla sosyal medyada yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mesajını sosyal medyada paylaştı.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı