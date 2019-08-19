DHA İSTANBUL - SELDE ÖLEN "CİCİ BABA"NIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU (1)
İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi.
19.08.2019 12:22
İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi. Çevrede "Cici Baba" olarak bilinen kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi. Güdek'in ailesinin Ordu'da olduğu kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
Görüntü Dökümü:
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-Sel baskınından yeni görüntüler
-Olay günü çekilen görüntüler
Kaynak: DHA