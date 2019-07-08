DHA DIŞ- Miçotakis, başbakanlık için yemin etti

Yunanistan'da dün yapılan seçimleri yüzde 39,85 oyla kazanıp 158 sandalye elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos huzurunda Yunanistan'ın 16. Başbakanı olarak ant içti.

Eşi ve 3 çocuğuyla Cumhurbaşkanlık Konağına giden 51 yaşındaki sağ görüşlü Miçotakis, daha sonra Maksimu Konağı'nda eski Başbakan Aleksis Çipras tarafından karşılandı ve başbakanlık koltuğunu devraldı.

1968 doğumlu ve Harvard Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu Miçotakis, ülkenin eski başbakanlarından Kostandinos Miçotakis'in oğlu ve eski dışişleri bakanlarından Dora Bakoyanni'nin kardeşi.

Yerel saatle 18.00'de yeni hükümet açıklanacak ve Salı sabahı yeni hükümet ant içip bakanlıklar devredilecek.

Kaynak: DHA

- Chokona