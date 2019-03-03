Dha Dış - Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'den 'Selçuk Yöntem' Açıklaması

KIRBIS Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) Başkanı Hasan Sungur, Girne'de bir emlakçı tarafından 350 bin TL dolandırılan ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Selçuk Yöntem'e yaşadığı mağduriyetten ötürü üzüntülerimiz ile birlikte geçmiş olsun dileklerimizi iletirken kendisinin de bir an önce birliğimize başvurmasını, gerekli şikayeti bize de yapmasını, kendisinin de kabul etmesi halinde birlik olarak hiçbir ücret almadan bu konuda kendisine avukat tahsis edebileceğimizi duyurmak istiyoruz" diyen Sungur, "Söz konusu olayda adı geçen kişi Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği üyesi değildir" dedi. Sungur açıklamasına şöyle devam etti;

'SELÇUK YÖNTEM BİZE BAŞVURSUN'

"Son zamanlarda KKTC'den mal almak isteyen Türkiye'den veya diğer ülkelerden gelen çok kıymetli yatırımcıların başına istemediğimiz türden hadiseler meydana geliyor. Bu yatırımcılar devletimizin bir eksikliğinden ötürü mağdur oluyorlar. Son yaşanan olayda da Türkiye'nin ünlü sanatçısı Selçuk Yöntem'in yaşadıkları aslında bizim uzun süreden bu yana dile getirdiğimiz olaylardan maalesef sonuncusu oldu. Bu olay bize bir kez daha komitelerde bekleyen Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasasının yasallaşması gerektiğini ortaya koymuştur. İlgili yasaların geçmesi halinde bu türden olayların hem önüne geçilmiş olunacak, hem de bir mağduriyet doğurmaması sağlanacak ve Türkiye'den ve dünyanın diğer yerlerinden gelen yatırımcılar koruncaktır."

OLAY NASIL OLMUŞTU

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir emlakçı kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Yöntem, Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, Y. T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Edinilen bilgilere göre Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Y.T.'ye Girne'de alınacak bir ev için kapora olarak 350 bin TL gönderdiğini söyledi. Yöntem'in, "Parayı göndermeme rağmen ev de alınmadı param da geri verilmedi" dediği öğrenildi. Yöntem, parasının kendisine iade edilmesini istedi.

TEFECİLERE BORCUNU ÖDEDİ

Yöntem'in suç duyurusu üzerine Y.T., Girne'de gözaltına alındı. Y.T.'nin parayı aldığını kabul ettiği ve "Mecbur başka bir yere ödeme yapmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi. Y.T.'nin tefecilere borcunu ödediği bildirildi. Y.T'ye, çıkarıldığı mahkemede iki gün gözaltı süresi verildi. - Karahasan

Kaynak: DHA