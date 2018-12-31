Dha Dış - Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda Bomba Paniği

Dha Dış - Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda Bomba Paniği

Dha DIŞ - Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda bomba paniğiHollanda (DHA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dha DIŞ - Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda bomba paniği

Hollanda (DHA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yerel basın, kısa sürede şüphelinin gözaltına alındığını; havalimanındaki seyrin normale döndüğünü yazdı.

Kaynak: DHA
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