Dha Dış - Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda Bomba Paniği
Dha DIŞ - Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda bomba paniğiHollanda (DHA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Dha DIŞ - Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda bomba paniği
Hollanda (DHA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yerel basın, kısa sürede şüphelinin gözaltına alındığını; havalimanındaki seyrin normale döndüğünü yazdı.
Kaynak: DHA