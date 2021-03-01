DHA DIŞ –Halk, Etna Yanardağı'nın püskürttüğü külleri temizliyor

İtalya'da yer alan dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve 1 haftada 6 kez faaliyete geçen Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küller çevre kent ve kasabalardaki yerleşim yerlerine ulaştı.

İtalya 'da yer alan dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve 1 haftada 6 kez faaliyete geçen Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küller çevre kent ve kasabalardaki yerleşim yerlerine ulaştı. Bölge halkı yanardağın püskürttüğü külleri temizlemek için seferberlik başlattı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve 16 Şubat'ta faaliyete geçen Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küller, çevre halkının yaşamını zorlaştırdı. Sokaklara, evlere ve araçların üstünü kaplayan külleri, halk kendi çabalarıyla temizledi. Avrupa'nın en büyük ve İtalya'da yer alan dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, son 1 haftada 6 kez faaliyete geçti. Yanardağı'nın püskürttüğü küller çevredeki kasaba ve şehirde yaşayan halkın yaşam koşullarını olumsuz etkilerken, bölge sakinleri kendi çabalarıyla yanardağın püskürttüğü külleri temizlemek için seferberlik başlattı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü tarafından yönetilen Etna Gözlemevi'nde çalışan volkanologlar, faaliyetin ne kadar süreceğini bilmenin imkansız olduğunu belirtti.

ETNA YANARDAĞI NEREDE YER ALIYOR?

Etna yanardağı İtalya'da Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağdır.Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna'nın şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişime uğruyor.

EN BÜYÜK PATLAMA 1992 YILINDA OLDU

Geçtiğimiz hafta yeniden faaliyete geçen ve püskürtmelere başlayan Etna yanardağında son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

- İtalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı