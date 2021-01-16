DHA DIŞ -Filipinler'de insanlık dramı: 5 yıldır kafese kapatıldı
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DHA DIŞ -Filipinler'de insanlık dramı: 5 yıldır kafese kapatıldı

16.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:55

Filipinler'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı genç kadın tedavi için gerekli ilaçların masraflarını karşılayamayan ailesi tarafından 5 yıldır kafese kapatıldı.

 Filipinler'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı genç kadın tedavi için gerekli ilaçların masraflarını karşılayamayan ailesi tarafından 5 yıldır kafese kapatıldı. Aile, kızlarının giysilerini yediği gerekçesiyle çuvallarla elbise yaptı.

Filipinler ailesi tarafından 5 yıldır kafeste tutulan kızı konuşuyor. Filipinler'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı kadın, ailesi tarafından 5 yıldır kafese kapatıldı.Yerel medyanın haberine göre, Bebe'in 2014'te depresyon teşhisi konulmadan önce  bir dükkanda çalıştığını, genç kadının tedavisi için ilaç masaraflarını artması nedeniyle ailesi tarafından 5 yıldır demir kafese kapatıldığını aktardı.

İLAÇ MASRAFLARI KARŞILANMAYINCA KAFESE HAPSEDİLDİ

Filipin medyası, Bebe'nin tedavisine yönelik ilaç masraflarını karşılayamaması nedeniyle ikinci kez depresoyona girdiği, halüsinasyon gördüğünü ve etrafına karşı hırçınlaştığını yazdı. Aileye yakın isimlerden Glyzel Bullos, Bebe'in şiddetli ataklar yaşadığını ifade ederek, " Bu kötü bir durum ancak, nedeni ailesinin Bebe'nin tedavisi için gerekli ilaçları karşılayamadığı için bu yolu izledi. Bebe'nin güvenliği için kafese kilitlendi" dedi. Bullos, ailesinin Bebe'yi sürekli alışılmadık yerlerde bulduğunu, evden kaçtığını belirterek, " Bu acı manzara Bebe'nin güvenliği için" diye konuştu.

KIYAFETLERİNİ YEDİĞİ İÇİN ÇUVAL GİYDİRDİLER

Yetkililerden Bebe için yardım bekleyen aile, genç kadının durumunu sosyal medyadan paylaştı. Videoda genç kızın çuval giydiği görülürken, aile bu durumu " Kızımız yiyeceklerini yemeye çalıştığı için çareyi çuval giydirmekte bulduk" dedi.

- Filipinler

DHA DIŞ -Filipinler'de insanlık dramı: 5 yıldır kafese kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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