Dha Ankara - Dışişleri'nden Telaferli Türkmenlere Yönelik Deaş Saldırısıyla İlgli Açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Telaferli Türkmenlere yönelik terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi. Müftüoğlu mesajında, terör saldırılarını kınarken "Türkmen soydaşlarımızın acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.



Müftüoğlu'nun mesajı şöyle:



"DEAŞ terör örgütünün Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur. Bu vahşice terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Türkmen soydaşlarımızın acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.



Telaferlilerin DEAŞ esaretinden kurtarılması amacıyla Irak Güvenlik Güçlerince planlanan operasyonun, şehrin etnik ve mezhepsel dokusunu korumaya azami özen gösterilerek bir an evvel gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır."



Haber: ANKARA,