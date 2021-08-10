DGSKON'dan Gençlerbirliği yönetimine ziyaret

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz; Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı Muammer Akyüz'ü kulüp binasında ziyaret ederek; Gençlerbirliği camiasına "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.