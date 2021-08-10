DGSKON'dan Gençlerbirliği yönetimine ziyaret
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DGSKON'dan Gençlerbirliği yönetimine ziyaret

DGSKON'dan Gençlerbirliği yönetimine ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz; Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı Muammer Akyüz'ü kulüp binasında ziyaret ederek; Gençlerbirliği camiasına "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Ziyaretinde "Asırlık Çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne Başarılar diliyoruz" diyen Sakarya'lı DGSKON Genel Başkanı Türker Aygündüz; "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün layık olduğu yere döneceğine inanıyoruz. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Niyazi Akdaş ve Sayın Muammer Akyüz beye çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimizle" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ise; "Başkan Aygündüz'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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