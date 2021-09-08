DGS tercihleri son gün ne zaman 2021? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DGS tercihleri son gün ne zaman 2021? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri son gün ne zaman 2021? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Son Dakika: DGS tercih sonuçları, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 27 Ağustos'ta başlayan tercih süreci ne zaman bitecek? DGS tercihleri son gün ne zaman 2021? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS yerleştirme sonuçları en zaman açıklanır, nereden görüntülenir gibi sorular da üniversite eğitimini devam ettirmeyi planlayan aday öğrenciler tarafından merak edilmekte. Peki, 27 Ağustos'ta başlayan tercih süreci ne zaman bitecek? DGS tercihleri son gün ne zaman 2021? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi verilmedi. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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