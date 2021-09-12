Son Dakika: DGS tercih sonuçları 2021, on binlerce adayın gündeminde yer almakta. Dikey Geçiş Sınavı kapsamında tercihlerini ÖSYM'ye bildiren öğrenciler, DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soruyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açılanacak? 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanır? İşte detaylar haberimizde…

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı ve ÖSYM'den bir bilgilendirme yapılmadı. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulan tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÖSYM'den resmi açıklama gelir gelmez DGS tercih sonuçları ile ilgili son durum haberimizde yer alacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem