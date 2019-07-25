DGS soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM AİS DGS sonuçları sorgulama

DGS sonuçları belli oldu. ÖSYM, 30 Haziran'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını açıkladı. Aynı zamanda adayların cevap kağıtlarını, sorulara verilen cevaplar ile doğru cevapları, değerlendirme sonuçlarını adayların inceleyebilmesi için erişime açtı. Sorular ve cevaplar on gün boyunca açık olacak. DGS sonuçları sorgulama ekranı ile DGS cevap kağıtları bağlantıları haberimizde.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA

2019 DGS sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linkten açılan sayfada TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmanız gerekmektedir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.