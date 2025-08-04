DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM 2025 || DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM 2025 || DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?
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2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) süreciyle ilgili gelişmeler adayların gündeminde öne çıkıyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2025 DGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

Önlisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmelerine olanak tanıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025, sınava katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, ÖSYM 2025 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

ÖSYM 2025 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası, ön lisans mezunu adaylar gözlerini ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine çevirdi. Adaylar tarafından sıkça sorulan "DGS 2025 sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı belli oldu. ÖSYM, sonuçların 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edileceğini duyurdu.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM 2025 || DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?DGS sonuçları açıklandı mı

DGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek. Ayrıca, ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla da sonuç görüntüleme işlemi yapılabilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından tercih kılavuzu ve yerleştirme süreciyle ilgili takvim de duyurulacak. Geçmiş yıllara göre tercih sürecinin Ağustos sonu ya da Eylül ayı başında başlaması bekleniyor. Adaylara, güncel bilgilere yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve güvenilir kaynaklar üzerinden ulaşmaları tavsiye ediliyor.

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