DGS ek tercih nasıl yapılır? ÖSYM DGS ek tercih tercih kılavuzu 2019

01.10.2019 09:53

Dikey Geçiş Sınav ek tercih dönemi bugün başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan DGS ek tercih kılavuzu 2019 ile adaylar, boş kalan kontenjanları ve taban puanları görebiliyor ve ona göre tercihlerini yapabiliyorlar. DGS ek tercih nasıl, nereden yapılır? DGS ek tercih sayısı nedir? DGS ek tercih için ne kadar ücret, nereye ödenecek? İşte DGS ek tercih hakkında merak edilenler...

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nininternet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

2019 DGS EK TERCİH EKRANI

2019 DGS EK TERCİH KILAVUZU

2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR? NASIL ÖDENECEK?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.