DGS'de kaç tercih hakkı var?
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DGS'de kaç tercih hakkı var?

DGS'de kaç tercih hakkı var?
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Son Dakika: DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar DGS'de kaç tane tercih hakkımızın olduğunu araştırmakta. Alınan son dakika haberine göre 2021 yılında DGS'de kaç tercih hakkı olduğunu haberimizde yazdık. Dikey Geçiş Sınavı için tercih yapan adayların kaç tercih hakkı vardır? DGS'de kaç tercih hakkı var?

Son Dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sonuçları erişime açıldı. Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanması ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlere odaklandı. Peki, Dikey Geçiş Sınavı için tercih yapan adayların kaç tercih hakkı vardır? DGS'de kaç tercih hakkı var? İşte detaylar haberimizde...

DGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2021?

Şu an için Dikey Geçiş Sınavında bir öğrencinin 30 tercih hakkı bulunmaktadır.

DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS'ye bu yıl 389 binin üzerinde başvuru yapıldı. 2021 DGS tercih takvimi henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuz ile birlikte tercih takvimi ve tüm detaylar belli olacak.

2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak.

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