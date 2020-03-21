Dezenfekte yapan engelli şahıs "Milli mesele" diyerek izne ayrılmadı Dezenfekte yapan engelli şahıs "Milli mesele" diyerek izne ayrılmadı İlaçlama birimindeki engelli şahıs korona virüsüne karşı mücadele aksamasın izin kullanmadı Adıyaman'da korona virüse karşı mücadelede önemli yer tutan Adıyaman Belediyesi İlaçlama Biriminde görevli engelli şahıs 'milli...

Dezenfekte yapan engelli şahıs "Milli mesele" diyerek izne ayrılmadı

İlaçlama birimindeki engelli şahıs korona virüsüne karşı mücadele aksamasın izin kullanmadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da korona virüse karşı mücadelede önemli yer tutan Adıyaman Belediyesi İlaçlama Biriminde görevli engelli şahıs 'milli mesele' diyerek izne ayrılmadı.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilaçlama biriminde görevli Abuzer Ürkmez, kendisine verilen idari izni kabul etmedi. Yıllardan beri ilaçlama yapan Abuzer Ürkmez, korona virüsünün çıkmasıyla birlikte korona virüsüne karşı dezenfekte yapıyor.

Kalbi ve 4 organı ters tarafta bulunan engelli Abuzer Ürkmez, kendisine verilen idari izni kullanmak istemedi. İzni kabul etmeyen ve korona virüsüne karşı ilaçlama yapan Abuzer Ürkmez, ekip arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz çalışıyor. Kamu kurumu ve kuruluşlarının yanı sıra toplumsal yaşam alanlarını ilaçlayan Ürkmez, korona virüsü ile mücadelede önemli bir yere sahip.

Kurumunun kendisini izne ayırdığını ancak kendisinin izne ayrılmak istemediğine dair dilekçe verdiğini söyleyen Abuzer Ürkmez, korona virüsüne karşı yürütülen mücadelenin 'milli mesele' olduğunu vurguladı.

Ürkmez, "Normalde izine ayrıldım, fakat ben izne ayrılmak istemediğime kurumuma dair yazı verdim. Gönüllü olarak çalışıyorum. İzne ayrılmam gerekiyordu ben kabul etmedim. Bunun milli mesele olduğunu düşünerek çalışmaya devam ettim. Bu milli meseledir. Ekip arkadaşlarımızla durmadan çalışıyoruz. Bizim tek bir sloganımız var, 'Herkes evinde olsun biz meydanlardayız.' Korkmayın, korona virüsle Adıyaman ekibi olarak mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Ürkmez, yüzde 50 engelli raporu olduğunu kalbi ve 4 organın ters tarafta olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA